Olympia 2021: Federica Pellegrini schreibt über 200 Meter Freistil Geschichte

Bei den Männern gelang Michael Phelps, der zwischen 2000 und 2016 fünfmal das Finale über 200 Meter Delphin erreichte, als Einziger dieses Kunststück. Die 33 Jahre alte Pellegrini, in italienischen Medien nur mit dem Substantiv „Divina“ (Göttliche) versehen, schlug in 1:56,44 Minuten als Siebte an und darf nach Gold (2008) und Silber (2004) nun von ihrer dritten Medaille über die 200 Meter Freistil träumen.