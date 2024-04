Olympia-Ticket und ein Hund namens "Paris" für Märtens

Leonie Märtens strahlte über das ganze Gesicht. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, sagte die Magdeburgerin, nachdem sie sich bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin ihr erstes Olympia-Ticket über 400 m Freistil gesichert hatte: „Mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen.“