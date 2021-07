Olympia 2021, Schwimmen: Lydia Jacoby erste Goldmedaillengewinnerin aus Alaska

Eindrucksvoll ist auch, welche Entwicklung Jacobys Zeiten in den vergangenen Jahren und Monaten genommen haben. 2018 schwamm sie in einem Meeting in Kalifornien 1:11,05 Minuten, im Juni dieses Jahres verbesserte sie die Zeit bei den US-Trials auf 1:05,28 Minuten. Die Siegerzeit in Tokio war mit 1:04,95 sogar noch einen Tick schneller.