Olympia 2021: Tunesier Ahmed Hafnaoui sorgt für Sensation im Schwimmen

Hafnaoui begann im Alter von sechs Jahren mit dem Schwimmen. Sein Vater Mohamed, ein ehemaliges Mitglied der Basketballnationalmannschaft, meldete ihn in einem Verein in Tunis an. Eigentlich hatte Hafnaoui sich Gold bei Olympia 2024 in Paris als Ziel gesteckt. Nun ist sein Traum bereits drei Jahre früher wahr geworden.