Kugelstoßerin Gambetta bei Gong-Sieg Achte

“Olympisches Finale. Bestleistung. Achter Platz. Ich kann mir gerade nichts Besseres vorstellen”, sagte Gambetta, die vor zwei Jahren das WM-Finale noch knapp verpasst hatte: “Da habe ich wirklich an mir gezweifelt und mich gefragt, ob ich überhaupt dazu gehöre, ich als ehemalige Mehrkämpferin, zwischen all den großen Frauen sehe ich da vielleicht doch ein bisschen schmaler aus. Aber ich habe es mir heute bewiesen, ich habe es mir in der Quali bewiesen, dass ich verdammt nochmal hierher gehöre. Und da bin ich stolz drauf.”