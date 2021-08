Olympia 2021: Annika Schleu und Lena Schöneborn reagieren auf Reit-Eklat

Das große Problem in dieser Situation sieht sie jedoch beim Verband. “Es ist ein Fehler im Reglement. In so einer Situation muss die Möglichkeit bestehen, ein Ersatzpferd zu nehmen.” Da sei der internationale Verband nun gefordert. “Schaut euch diese Regel an. Da müsst ihr auf jeden Fall dran drehen, damit so etwas nicht mehr passiert”, richtete Schöneborn sich direkt an den Weltverband.