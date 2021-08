Olympia 2021: Brand und Fritz über Gensheimer, Gislason Hanning und Handball-Aus

Auch Brand stärkt seinem indirekten Nachfolger den Rücken. “Er hat einen sehr souveränen Eindruck hinterlassen”, meint der Ex-Bundestrainer und führt auch die sehr kurze Vorbereitungszeit des deutschen Teams als Grund für das frühe Scheitern an: “ Da ist ein Team wie Ägypten im Vorteil, das zwar einige Spieler in Frankreich oder Spanien hat, sich aber insgesamt besser und länger auf so ein Turnier vorbereiten kann. So etwas muss man nicht unbedingt am Trainer festmachen, sondern insgesamt betrachten.”