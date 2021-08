Olympia 2021: Handball, Deutschland - Brasilien im Liveticker

Deutschland erobert in der Verteidigung den Ball und Abwehrspezialist Lemke geht den Gegenstoß mit. Er verwandelt und trifft zum 9:9-Ausgleich. In der Abwehr kassiert er aber eine Zeitstrafe. Rechtsaußen Chiuffa bringt nach einem starken Pass aus dem linken Rückraum Brasilien wieder in Führung. Weinhold setzt sich im Angriff durch und trifft aus spitzem Winkel zum Ausgleich - 10:10.