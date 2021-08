Olympia 2021: Jonathan Hilbert holt Silber über 50 km Gehen

Anschließend bedankte er sich bei Familie, Trainer- und Ärzteteam - und brach dann in Tränen aus, als er von seiner Freundin Anna erzählte. “Sie glaubt in jeder Sekunde an mich. sie hat die ganze Zeit gesagt, sie hat ein sehr gutes Gefühl. Sie hat mich immer aufgebaut, ist immer an meiner Seite. Wir haben jeden Tag gefacetimed, weil es mir mental nicht so gut ging.”