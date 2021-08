Olympia 2021: PETA fordert nach Schleu-Skandal Abschaffung aller Reitwettbewerbe

“Die Olympischen Spiele stellen menschliche Athleten in den Vordergrund, nicht die Fähigkeit, Pferde zu verängstigen und zu verletzen, die nicht an Wettkämpfen teilnehmen wollen, aber die ganze Arbeit machen, manchmal auf Kosten ihres eigenen Lebens”, begründete PETA-Präsidentin Ingrid Newkirk die Forderung und fügte hinzu: “So wie sich die Spiele weiterentwickelt haben, um moderne Sportarten wie Skateboarding aufzunehmen, fordert PETA das Internationale Olympische Komitee auf, missbräuchliche Pferdesportveranstaltungen in die Geschichtsbücher zu verbannen.”