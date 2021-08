Olympia 2021: Shericka Jackson scheitert über 200 Meter

Zwei Tage nach ihrem Triumph über 100 m zog Jacksons jamaikanische Landsfrau Elaine Thompson-Herah glanzlos ins 200-m-Halbfinale ein. Die 29-Jährige belegte am Montagmorgen in ihrem Vorlauf in 22,86 Sekunden Platz drei. Ihre Erzrivalin und Landsfrau Shelly-Ann Fraser-Pryce, über 100 m Zweite, hinterließ den deutliche besseren Eindruck und gewann ihr Rennen in 22,22.