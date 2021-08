Olympia 2021: Sturz-Drama um Roger Kluge - Medaillenträume im Madison geplatzt

Roger Kluge stürzte nach einem leichten Kontakt. das deutsche Duo wurde in der Folge im Zweier-Mannschaftszeitfahren überrundet und fiel weit zurück. Zuvor hatte sich Kluge zusammen mit Theo Reinhardt in den 200 Runden im Madison aussichtsreich in die Nähe der Medaillenränge gekämpft. Das deutsche Duo kam durch den Sturz auf minus sechs Punkte und landete nach 50 Kilometern am Ende nur auf Rang neun. (Olympia 2021: Alle Entscheidungen im SPORT1-Liveticker)