Olympia: Gable Steveson will Gold - und dann WWE-Megastar werden

Steveson tritt bei den Spielen in Tokio als Freistilringer im Schwergewicht an, peilt dort den Sieg an. Er möchte in die Fußstapfen seines Landsmanns Kurt Angle treten, der 1996 in Atlanta siegte - und dann eine Hall-of-Fame-Karriere als Showkampf-Entertainer bei WWE startete (Wie Kurt Angle in den Drogen-Horror abstürzte).