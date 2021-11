DOSB-Mitgliederversammlung in reduzierter Form - Plan B für Absage in der Schublade

Die für kommenden Samstag (4. Dezember) angesetzte Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Weimar soll trotz der angespannten Corona-Lage als Präsenz-Veranstaltung stattfinden - allerdings in einer deutlich reduzierten Form. Für den Fall, dass die Behörden in den kommenden Tagen doch noch die Notbremse ziehen, liegt ein Plan B für eine digitale Mitgliederversammlung Anfang des Jahres in der Schublade. Das geht aus einem Schreiben des DOSB an den Mitgliedsorganisationen hervor, das dem SID vorliegt.