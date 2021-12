Olympia 2022 in China: Letzte Version von Peking-Playbook veröffentlicht

Ausnahmen von der Impfregel soll es nur im Einzelfall geben. Wer es gesund in die Blase geschafft hat, darf sich dort relativ frei bewegen und auch den Transport zwischen den Wettkampfstätten in Peking, Yanqing und Zhangjiakou nutzen. Anders als in Tokio müssen Sportlerinnen und Sportler das Land nicht 48 Stunden nach ihrem Wettkampf verlassen und dürfen an der Schlussfeier teilnehmen. Das IOC und das OK empfehlen jedoch die zeitnahe Abreise.