Ski alpin: Stefan Luitz verpasst Olympia

"Leider konnte ich den Zeitpunkt für die Operation nicht selbst bestimmen. Mein Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking ist damit geplatzt", sagte Luitz, der zunächst vergeblich versucht hatte, seinen Problemen auf konventionelle Weise beizukommen. "Die Operation verlief sehr gut und war zwingend notwendig", sagte der behandelnde Oberarzt Dr. Raimund Trabold. In sechs bis acht Wochen könne Luitz im Idealfall wieder ins Training einsteigen. Zu spät für Peking.