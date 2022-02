Bobanschieber Margis trägt deutsche Fahne bei der Olympia-Schlussfeier

Bobanschieber Thorsten Margis wird die deutsche Fahne bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele in Peking tragen. Das gab DOSB-Präsident Thomas Weikert am Samstag in Peking bekannt. "Das ist eine unfassbare Ehre, ich bin, glaube ich, in Deutschland der erste Anschieber, der eine Fahne anfassen darf, keine Ahnung, wie es weltweit ist", sagte Margis: "Das ist schon Wahnsinn."