Fall Walijewa: WADA kritisiert CAS und RUSADA

Die RUSADA behauptete, eine Reihe von Coronafällen im Labor in Stockholm hätte die Auswertung von Walijewas Probe erheblich verzögert. Diese Verzögerung habe Walijewa die Möglichkeit genommen, „bestimmte gesetzliche Anforderungen zu erfüllen“, hieß es am Montag in der Begründung des CAS. Generaldirektor Matthieu Reeb sagte: „Wir wären alle nicht hier, wenn es wie üblich eine Woche oder zehn Tage gedauert hätte.“