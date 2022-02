Olympia: DSV-Team holt Silber im Team-Wettbewerb

Bei starkem Wind und eisigem Temperaturen gewannen Emma Aicher, Lena Dürr, Alexander Schmid, Linus Straßer und Julian Rauchfuß, der im Finale für Straßer am Start stand, im Team-Wettbewerb Silber. Gold ging in einem spannenden Finale an Österreich, die beim 2:2 die bessere Zeit hatten. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)