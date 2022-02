Olympia: "Neuer Tiefpunkt" im Eiskunstlauf - Pressestimmen zum Drama um Kamila Walijewa

Yahoo Sports: „Das olympische Eiskunstlaufen erreichte am Donnerstagabend einen neuen Tiefpunkt, eine kalte Tragödie von Missbrauch und Schmerz spielte sich über dreieinhalb Stunden ab. Als es vorbei war, dominierten die Russinnen das Podium, die Eiskunstläuferinnen erreichten neue Höhepunkte in Anmut und Athletik, in einer Zeremonie wurden Medaillen an die verdienten Siegerinnen verteilt ... und beinahe jede sah so elend aus, als ob sie bei einer Beerdigung eines Lieben seien.“ (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)