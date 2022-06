Geiger und Rydzek fordern Frauen-Kombination bei Olympia

Eine Sportart "mit so einer Tradition" dürfe nicht aus dem Programm fallen, sagte Geiger. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entscheidet am Freitag über die Aufnahme der Frauen für die Winterspiele 2026. Die große Sorge: Sollte es bei einem "Nein" bleiben, könnte es 2030 auch den Männern an den Kragen gehen.