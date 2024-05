Frankreichs Präsident mischt sich schon wieder bei Mbappé ein

Mit Kylian Mbappés Wechsel zu Real Madrid geht in diesem Sommer wohl einer der größten Transfers der jüngeren Fußball-Geschichte über die Bühne - nach einer jahrelangen Wechselposse, während der sich selbst der französische Staatspräsident Emmanuel Macron eingeschaltet hatte.

Nun mischt sich Macron erneut ein - allerdings versucht er jetzt nicht mehr, seinen Landsmann vom einem Verbleib bei Paris Saint-Germain zu überzeugen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron tröstete Kylian Mbappé bei der WM 2022 - und appelliert nun wegen einer Teilnahme an den Olympischen Spielen an Real Madrid

Lässt Real Madrid Mbappé zu Olympia?

Stattdessen wünscht sich Macron mit Hinblick auf die Olympischen Spiele in Paris, „dass alle europäischen Vereine ihre Spieler freigeben, so wie es die französischen Vereine getan haben“.

Weiter appellierte der Präsident an den „olympischen Geist“ der Klubs - und damit insbesondere an den von Real Madrid, schließlich entscheiden die Königlichen wohl letztlich über Mbappés Teilnahme am Olympischen Fußballturnier (24. Juli bis 9. August).

Zuletzt hatten die Spanier gegenüber der Nachrichtenagentur AFP allerdings angegeben, ihren Spieler keine doppelte Freistellung zu erlauben.

Macron über Mbappés Plan: „Er will sie spielen“

Denn neben den Olympischen Spielen stehen auch die Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni - 14. Juli) sowie die Copa América in den USA (20. Juni - 14. Juli) an.

„Sie können nur an einem Wettbewerb teilnehmen. Nicht an beiden“, betonte der spanische Meister, der die damit einhergehende Belastung seiner Spieler in der Saisonpause in Grenzen halten will.