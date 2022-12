Druck auf IOC wegen Afghanistan - Human Rights Watch fordert: Taliban "aus olympischer Bewegung entfernen"

„Das IOC gibt als Ziel ein Geschlechterverhältnis von 50:50 und eine gleichberechtigte Beteiligung von Männern und Frauen an allen Sportarten aus“, sagte Judoka Rezayee, „das afghanische Nationale Olympische Komitee wird jedoch vollständig von der Taliban-Regierung in Kabul kontrolliert. Deshalb sollte das IOC die Taliban und ihre Sportverbände nur für Männer suspendieren, bis Frauen und Mädchen wieder trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen können.“