Olympia-Quali: DVV-Star glänzt bei Comeback

Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einem ungefährdeten Sieg in das Olympia-Qualifikationsturnier gestartet. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen besiegte Thailand im polnischen Lodz mit 3:0 (25:22, 25:22, 25:20). Mittelblockerin Camilla Weitzel war mit 16 Punkten beste Scorerin der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV).

Und auch Rückkehrerin Kimberly Drewniok feierte ein überaus gelungenes Comeback. Die Diagonalangreiferin hatte ihre Nationalmannschaftskarriere eigentlich schon beendet, will die DVV-Auswahl bei dem Turnier jedoch unterstützen. Gegen die Nummer 14 der Welt glänzte sie mit elf Punkten.

Deutschland, in der Weltrangliste auf Rang 13, hat eine harte Gruppe erwischt, bekommt es unter anderem mit Olympiasieger USA und dem WM-Dritten Italien zu tun. Weiter geht es bereits am Sonntag (11.30 Uhr) gegen Kolumbien.

Chance auf Revanche gegen Polen

Außerdem kommt es zu einem Wiedersehen mit den Polinnen, die bei der EM vor wenigen Wochen das Aus der Deutschen im Achtelfinale (0:3) besiegelten. Weitere Gegner sind Südkorea, Kolumbien und Slowenien, nur die besten zwei Teams sichern sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Bis zum 24. September kämpfen insgesamt 24 Mannschaften in China, Japan und Polen um sechs Tickets für die Sommerspiele in Paris 2024. Frankreich ist als Gastgeber gesetzt, fünf weitere Tickets werden im kommenden Jahr über die Weltrangliste vergeben, diese Option scheint angesichts der schweren Gruppe realistischer für das DVV-Team. Dafür ist jeder Sieg beim Quali-Turnier in Polen wichtig.