Verletzungsdrama überschattet deutsches EM-Aus

Die deutschen Volleyballerinnen sind im Achtelfinale der Europameisterschaft ausgeschieden. Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen unterlag am Sonntag in Brüssel Favorit Polen mit 0:3 (22:25, 20:25, 24:26) und muss nach der insgesamt vierten Niederlage in Serie die Heimreise antreten.