Olympia: IOC-Hammer! Russland suspendiert

Hammer-Entscheidung vom IOC! Das Internationale Olympische Komitee suspendiert bis auf Weiteres das Russische Olympische Komitee (ROC). Die Maßnahme begründete das IOC damit, dass Russland regionale Sportorganisationen in den Volksrepubliken Luhansk, Donezk, Cherso und Saporischja anerkannt und aufgenommen hat.

Damit ist Russland nicht mehr berechtigt, im Sinne der Olympischen Charta zu agieren und wird vom IOC auch nicht mehr finanziell unterstützt. Wegen des Überfalls auf die Ukraine wurden bereits die Auszahlung der Marketingeinnahmen an Russlands Olympiavertretung eingestellt. Das ROC kündigte an, gegen dieses Vorgehen in der Schweiz zu klagen.