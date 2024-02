Basketball: Ohne Sabally-Schwestern! DBB-Frauen gegen Australien chancenlos

Verliert etwa Serbien nach der Niederlage gegen Deutschland (66:73) am späten Samstagabend auch gegen Gastgeber Brasilien, ist der zweimalige Europameister gescheitert. In diesem Fall wäre Deutschland zum ersten Mal für Sommerspiele qualifiziert - unabhängig vom Ausgang der letzten Gruppenspiele am Sonntag. Australien hat seine Teilnahme nach zwei Siegen schon sicher.