Legendärer deutscher Sportreporter: Dieser Mann war seiner Zeit voraus

Heinz Florian Oertel prägte die Sportberichterstattung in der DDR wie kein anderer. Er berichtete von 17 (!) Olympischen Spielen und acht Fußball-Weltmeisterschaften und verdiente sich schon zu Lebzeiten den Titel als Reporterlegende.

„Nennen sie ihre Kinder Waldemar“

Als sich Waldemar Cierpinski (bis heute Deutschlands einziger Marathon-Olympiasieger) 1980 in Moskau auf den letzten seiner 42.195 Meter befand und ihm die olympische Goldmedaille nicht mehr zu nehmen war, jubelte Oertel seine legendären Sätze ins Mikrofon:

„Er war seiner Zeit voraus. Ich meine, dass er die Sportreportage als ein Teil seines Wirkens angesehen hat. Er hat früh gemerkt, dass der reine Fachkommentar im Sport nicht mehr so gefragt ist“, beschrieb Dirk Thiele, ebenfalls Sportreporter und vor allem bekannt durch seine Skisprung-Berichterstattung, in einer Doku des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) zu Ehren Oertels das Wirken seines Vorbilds.

„Er hat die Elemente der Unterhaltung reingebracht und hat das miteinander verbunden. Sein enormer Wortschatz, seine sonore Stimme und sein Auftreten. Er hat aus meiner Sicht als Erster diese Kombination Unterhaltung und Sportreportage in die Tat umgesetzt.“

Sein Name steht für den Aufstieg der DDR zur Sportnation

Kein DDR-Bürger kam an Oertel, der in seiner Jugend selbst als Fußballer und Leichtathlet aktiv war, vorbei. Reportagen, Unterhaltungssendungen, Talkshows: Es gab keinen populäreren Reporter seinerzeit. Insgesamt 17 Mal wurde er zum Fernsehliebling des Jahres gewählt.

„Heinz Florian Oertel war für mich die Stimme des Sports meines Vaterlandes. Ich habe selten einen Menschen mit so einer fesselnden, baritonalen, anspornenden Stimme erlebt“, erinnerte sich Dr. Peter Michael Diestel, der letzte Innenminister der DDR.

Eiskunstlauf-Ikone Kati Witt von Oertels Zauber gefangen

Eiskunstlauf-Ikone Kati Witt, deren Aufstieg zum Weltstar Oertel lange Jahre eng begleitete, attestierte dem Empfänger des Vaterländischen Verdienstordens in Gold „einen gewissen Zauber“. „Ihm gingen nie die Worte aus und wenn er etwas beschrieben hat, war das immer extrem poetisch. Er ist so vielseitig gewesen und man hat ihm einfach angemerkt, dass er liebt, was er macht.“