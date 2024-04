Jurack: Olympia-Qualifikation "eine Frage des Kopfes"

Die 306-malige Nationalspielerin zählte zum bislang letzten deutschen Frauen-Team, das es vor 16 Jahren in Peking für Sommerspiele qualifizieren konnte. Olympia in China sowie die Teilnahme in Atlanta 1996 sieht Jurack als "das Highlight" ihrer Nationalmannschaftskarriere, sie ordnet die olympischen Erlebnisse sogar "viel, viel höher" als ihre beiden WM-Bronzemedaillen 2007 und 1997 ein. Olympia sei "einfach unbeschreiblich", der Gedanke an die Eröffnungsfeier in Peking sei "einfach geil. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut."