Medien: US-Superteam um LeBron James, Curry und Durant für Olympia steht fest

Die USA werden offenbar mit einer sehr prominent besetzten Star-Auswahl zu den Olympischen Spielen 2024 nach Paris reisen und sich damit für eine mögliche Revanche an Deutschland wappnen. Wie ESPN und The Athletic berichten, haben sich Trainer Steve Kerr und Manager Grant Hill vom zuständigen Basketballverband auf einen Kader samt elf der zwölf Akteure festgelegt.

Demnach werden unter anderem LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Phoenix Suns) und Joel Embiid (Philadelphia 76ers) die Farben ihres Landes vertreten. James würde damit schon zum vierten Mal an Olympia teilnehmen. Der inzwischen 39-Jährige gewann eine Bronzemedaille im Jahr 2004 sowie Goldmedaillen in den Jahren 2008 und 2012.

Zwölfter US-Kaderplatz wird freigehalten

Andere, wie auch Curry, waren hingegen noch nie bei Olympischen Spielen dabei. Die zwei einzigen Spieler, die auch bei der WM im vergangenen Jahr im Kader standen und im Halbfinale gegen die deutsche Auswahl unterlagen, sind Tyrese Haliburton von den Indiana Pacers und Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves). Deutschland und die USA könnten in Paris in der K.-o.-Runde in Paris aufeinandertreffen.