DSV schlägt im Beckenschwimmen 24 Aktive für Paris vor

DSV verkündet Aufgebot für Olympia

Der Deutsche Schwimm-Verband will bei den Olympischen Spielen in Paris im Bereich Beckenschwimmen mit einem 24-köpfigen Aufgebot an den Start gehen. Große Medaillenhoffnungen liegen in Lukas Märtens.

Märtens gilt als große Olympia-Hoffnung für Paris

© AFP/SID/MANAN VATSYAYANA