Olympia 2024: Plötzlich hat Neureuther die olympische Fackel in der Hand

Felix Neureuther gerät in eine Probe für die Eröffnungsfeier von Olympia. Für den ehemaligen Ski-Star kommt es zu einem besonderen Moment.

Kuriose Anekdote von Felix Neureuther: Der ehemalige Ski-Star war im ARD -Vorlauf zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele plötzlich mit der olympischen Fackel in der Hand zu sehen „Ich habe gerade die original olympische Fackel von der Eröffnungsfeier tragen dürfen“, sagte er in dem Film.

Wie es dazu kam? Das erzählte Neureuther anschließend im Studio, in dem unter anderem auch das Moderatoren-Team um Esther Sedlaczek und Alexander Bommes saß. „Es war so ein verrücktes Szenario“, erzählte Neureuther.

Felix Neureuther durfte die olympische Fackel in die Hand nehmen

Er sei am Louvre gewesen, um einen Beitrag zu drehen. „Es war eh schon Wahnsinn, dass wir dort überhaupt reingekommen sind. Es war vor drei Tagen, da waren die Sicherheitskontrollen noch nicht so eng.“

Olympia: Neureuther wird Fackel weggenommen

Zeitgleich fand am Louvre auch eine Probe für die Eröffnungsfeier statt. „Dann sehe ich dort eine junge Dame mit einer Fackel in der Hand, daneben ein Sicherheitsmensch. Dann habe er die Frau gefragt, ob es die Fackel der Eröffnungsfeier sei. Als diese bejahte, bat Neureuther, die Fackel einmal in die Hand nehmen zu dürfen.