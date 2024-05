Historisches deutsches Olympia-Ticket sorgt für Tränen

Erst in letzter Sekunde versenkte Kapitänin Brunckhorst den entscheidenden Wurf und sorgte für ausgelassenen und tränenreichen Jubel in der deutschen Mannschaft.

„Ich bin sprachlos“, sagte Brunckhorst nach dem dramatischen Schlussakt: „Ich bin unglaublich stolz auf das Team. Wir haben jedes einzelne Spiel so hart gekämpft und sind mental so stark.“

Olympia: Deutsche Männer verpassen Teilnahme

Für Brunckhorst und Greinacher stellt sich nun jedoch die unangenehme Frage, in welchem Wettbewerb sie in Paris antreten wollen. Beide stehen auch im Fünf-gegen-Fünf-Nationalteam. Vorher steht aber noch das Finale in Debrecen gegen Spanien an.