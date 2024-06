17 Spieler für Paris: Gislason nominiert Kader

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat 17 Spieler für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August) nominiert. Das Team, das angeführt wird von Kapitän Johannes Golla, Spielmacher Juri Knorr und Torwart Andreas Wolff, trifft sich am 30. Juni in Hennef, bis zum 8. Juli muss sich Gislason auf die 14 Spieler festlegen, die in Paris eine Medaille holen sollen.

Der führt die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) über drei Testspiele zum Saisonhöhepunkt. In der Vorbereitung stehen Duelle mit Olympiasieger und Europameister Frankreich (13. Juli) in Dortmund sowie mit Ungarn und Japan (19. und 21. Juli) in Stuttgart an. Parallel spielen jeweils die Frauen. Bundestrainer Markus Gaugisch startete mit seinem Team bereits am Montag in Oberstaufen in den ersten Teil der Olympiavorbereitung.