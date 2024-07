Olympia: Schwangere Fechterin Nada Hafez schreibt Geschichte in Paris

Die ägyptische Fechterin Nada Hafez tritt bei den Olympischen Spielen in Paris an, obwohl sie scjhon sehr bald Nachwuchs erwartet.

Die ägyptische Fechterin Nada Hafez ist am Montag bei den Olympischen Spielen in Paris angetreten, obwohl sie im siebten Monat schwanger ist. „Was für Sie wie zwei Teilnehmerinnen aussieht, waren in Wirklichkeit drei“, schrieb die 26-Jährige nach ihrem Aus im Achtelfinale auf Instagram: „Es waren ich, meine Konkurrentin und mein kleines Baby, das noch auf die Welt kommen wird!“ Sei sei „voller Stolz“, schrieb Hafez, die bei ihrer dritten Olympia-Teilnahme zunächst Elizabeth Tartakovsky aus den USA mit 15:13 besiegte und daraufhin in Tränen ausbrach.