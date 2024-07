Olympia 2024: "Fand er unglaublich lustig - Sascha nicht so" - deutsches WG-Chaos um Zverev

Die sechs deutschen Tennis-Männer um Alexander Zverev leben in Paris unter einem Dach - und haben viel Spaß. Aber nicht jeder kann über jeden Streich lachen.

Mit dem Bügeleisen hat Alexander Zverev noch so seine Probleme, doch in der olympischen Tennis-WG hilft jeder jedem. „Tim Pütz ist derjenige, der mit dem Bügeleisen am meisten anfangen kann. Ich weiß nicht, wie das Ding angeht“, sagte Zverev auf die Frage, wie denn der Bundesadler auf sein Stirnband gekommen wäre - und lachte.