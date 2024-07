Olympia: Gina Lückenkemper jagt ihr erstes Einzelfinale über 100 m

Corona ist abgehakt, die Spiele können beginnen - und Gina Lückenkemper ist heiß auf ihren dritten Auftritt bei Olympia. Die Sprinterin peilt trotz enormer Konkurrenz über die 100 m ihr erstes Einzelfinale auf der ganz großen Bühne an.

„Ich fühle mich auf jeden Fall bereit. Ich fühle mich ready. Die Beine sind gut drauf, der Kopf ist gut drauf, und ich bin echt bereit dafür, dass es jetzt endlich mal losgeht“, sagte Lückenkemper, die sich zuletzt in der Vorbereitung mit dem Coronavirus infiziert hatte, aber mittlerweile keine Probleme mehr hat.

Das große Ziel: Einzelfinale bei Olympia

„Das Finale ist für mich nach wie vor das große Ziel. Ich möchte in meinem ersten olympischen Einzelfinale stehen.“

Angesichts der Konkurrenz um Weltmeisterin Sha‘Carri Richardson (USA) werde es eine „alles andere als eine einfache Nummer“, sagte Lückenkemper, aber „ich halte das für durchaus möglich und machbar. Es wird sehr, sehr hart werden, aber es ist nichts, was ich für ausgeschlossen und für unmöglich halte.“

Leichtathletik: Starke Konkurrenz über 100 Meter

Mit ihrer Saisonbestleistung von 11,04 Sekunden liegt Lückenkemper, für die am Freitag im Stade de France die Vorläufe anstehen, in der Welt auf Platz 41. Bisher konnte sich die Athletin vom SCC Berlin ihren Traum vom Einzug in ein Finale bei Olympia oder einer WM nicht erfüllen.