Olympia: Süßer Revanche-Coup in deutsch-italienischer Rivalität

Vizeweltmeisterin Isabel Gose krönt ihre starken Leistungen bei den Sommerspielen in Paris. Sie bricht den deutschen Rekord über 1500 Meter Freistil und rächt sich für eine bittere Niederlage.

Im Sog von Rekordweltmeisterin Katie Ledecky ist Isabel Gose das bislang größte Rennen ihres Lebens geschwommen, hat sich mit deutschem Rekord ihren olympischen Traum in Bronze erfüllt - und einen Revanche-Coup gegen ihre Dauerrivalin aus Italien gelandet.

Als die 22-Jährige in der Paris La Defense Arena als Dritte im Finale über 1500 m Freistil anschlug, war US-Superstar Ledecky schon längst im Ziel - und zum achten Mal Olympia siegerin. Doch die Freude bei Gose war mindestens genauso groß: Nach EM-Gold 2022 und drei Medaillen bei der WM im Februar durfte die Magdeburgerin endlich auch auf der größten Bühne aufs Podest.

Gose hängt Dauerrivalin aus Italien ab

„Ich habe mir einfach nur gedacht, sch*** drauf, ey“, kommentierte Gose in der ARD ihre Energieleistung im Kopf-an-Kopf-Rennen auf den letzten Bahnen im Kampf um Platz drei mit Simona Quadarella aus Italien.

Auch die französische Lokalmatadorin Anastasiia Kirpichnikova, die von den 17.000 Zuschauern frenetisch angefeuert wurde, konnte sie mit ihrem furiosen Endspurt nicht mehr einholen. Aber an ihrer italienischen Dauerrivalin Quadarella zog sie noch vorbei.

Quadarella Gose vor fünf Monaten bei der WM in Doha in ein bitteres Tränen-Drama gestürzt hatte, als sie sie im Rennen um Gold über 800 Meter Freistil knapp abgehängt hatte. Es war eine Niederlage, die an Gose genagt hatte, woraus sie im SPORT1-Interview vor Olympia keinen Hehl gemacht hatte (“Echten Frieden werde ich damit nie schließen“).