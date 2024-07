Olympia: Trauma überwunden! DFB-Frauen im Viertelfinale

„Ohne“ Abwehr, dafür mit zwei Scorer-Königinnen haben die deutschen Fußballerinnen das WM-Trauma aus dem Vorjahr überwunden und stehen im olympischen Viertelfinale. 363 Tage nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der Endrunde in Australien gewann der Olympiasieger von 2016 im Gruppenfinale 4:1 (1:0) gegen Sambia.

In der ersten K.o.-Runde trifft die deutsche Auswahl am Samstag in Marseille auf den Zweiten der Gruppe A. Lea Schüller (10./61.), ihre zweimalige Vorlagengeberin Klara Bühl (47.) und Elisa Senß (90.+7) trafen für die Deutschen, die aufgrund von Verletzungen binnen weniger Minuten ohne ihre etatmäßige Innenverteidigung dastanden.