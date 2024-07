Das Olympia-Märchen eines syrischen Flüchtlings

Alaa Maso flieht als junger Mann vor dem Krieg in Syrien. In Paris erlebt der Hannoveraner nun bereits seine zweiten Olympischen Spiele.

Es gibt sie immer wieder. Menschen, die sich anlässlich besonderer Ereignisse in ihrem Leben ein Tattoo stechen lassen. Ein solcher Mensch ist auch Alaa Maso. 2021, wenige Wochen nach den Olympischen Spielen in Tokio, tat der Schwimmer genau da. Das Motiv auf dem rechten Unterarm: die olympischen Ringe.

Flucht vor dem Krieg in Syrien

Maso wuchs im syrischen Aleppo auf, war einer der besten Schwimmer seines Landes. So stellte er beispielsweise einen nationalen Rekord über 50 m Kraul auf. Doch der Krieg in seiner Heimat veränderte alles. Von 2013 bis 2015 gab es keinerlei Training, 2015 waren bereits 70 Prozent seiner Heimatstadt zerstört. Schlechte Versorgung, kaum Essen, Bomben – dazu die Angst, dass vor allem sein älterer Bruder Mohamad zum Militärdienst eingezogen werden könnte.

Die Folge: Alaa und Bruder Mohamad beschlossen zu fliehen, peilten die Niederlande, wo sie Freunde und Verwandte haben, als Ziel an. Doch es kam anders. Weil sie zuerst in Deutschland registriert wurden, ging es nach sechs Monaten in den Niederlanden wieder zurück in die Bundesrepublik. Nach einer kurzen Station in Osnabrück durften die Brüder nach Hannover ziehen, wo für Alaa schließlich ein Traum wahr wurde.