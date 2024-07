Dennis Schröder wäre gern Olympia-Fahnenträger:´"Würde in Deutschland enorm vereinen“

Dennis Schröder erklärt, warum er bei den Olympischen Spielen in Paris gern deutscher Fahnenträger wäre. Der Weltmeister hofft auf eine Signalwirkung für Deutschland.

Dennis Schröder erklärt, warum er bei den Olympischen Spielen in Paris gern deutscher Fahnenträger wäre. Der Weltmeister hofft auf eine Signalwirkung für Deutschland.

„Ich glaube, das so repräsentieren zu können für Deutschland, mit meiner Herkunft, die ich habe mit meiner Mom aus Gambia, würde in Deutschland enorm vereinen“, sagte NBA-Profi Schröder bei einer Medienrunde in München im Rahmen des Trainingslagers der deutschen Nationalmannschaft auf SPORT1-Nachfrage.