Der afrikanische Held, der mit dem langsamsten Rennen in die Olympia-Geschichte eingeht

„Höher, schneller, weiter“! In den kommenden 16 Tagen wird das alte Motto der Olympischen Spiele die Wettkämpfe in Paris prägen.

Doch den Geist von Olympia machen nicht nur Bestzeiten, Höchstleistungen und Medaillengewinne aus. Manchmal ist es genau das Gegenteil, das die Menschen an den weltweiten Spielen des Sports so fasziniert.

Es war das bis heute langsamste Rennen über 100 Meter Freistil bei den Männern in der olympischen Geschichte. Erst nach exakt 1:52,72 Minute, und damit virtuell über eine Minute später als der spätere Olympiasieger Pieter van den Hoogenband aus den Niederlanden, schlug Eric Moussambani an – völlig entkräftet, aber überglücklich.

Moussambani sorgte für einen ikonischen Olympia-Moment

Doch von vorn: Am 19. September fanden sich in der riesigen Schwimmhalle in Sydney drei Schwimmer an den Startblöcken ein, Vorlauf über 100 Meter Freistil: Mossambani, Karim Bare aus dem Niger und der Tadschike Farkhod Oripov.