"Desinformations-Kampagne": Riesiger Wirbel um brisanten Olympia-Bericht

Ein großes französisches Magazin berichtet von angeblichen Überlegungen des IOC, Olympia kurzfristig abzusagen. Der Verband und die französische Regierung sprechen von „Fake News“ und deuten indirekt Russland als Urheber an.

Ein großes französisches Magazin berichtet von angeblichen Überlegungen des IOC, Olympia kurzfristig abzusagen. Der Verband und die französische Regierung sprechen von „Fake News“ und deuten indirekt Russland als Urheber an.

Das französische Magazin Le Point - ein seit langem etabliertes politisches Wochenblatt wie in Deutschland Spiegel oder Stern - hatte darüber berichtet, dass IOC-Chef Bach eine Frist bis Mitte Juli gesetzt hätte, um über eine mögliche Absage zu entscheiden. Die politische Lage in Frankreich ist aktuell angespannt, weil die rechtspopulistische Partei Rassemblement National von Marine LePen in der ersten Runde der Parlamentswahl zur stärksten Kraft gewählt wurde und die Autorität von Präsident Emmanuel Macron ins Wanken bringt. Bach sei deswegen beunruhigt.