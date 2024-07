Ein Skandal-Finish, das eine Olympia-Revolution auslöste

Das Finale über 100 Meter Freistil in Rom gilt als einer der größten Olympia-Skandale - und Geburtsstunde einer neuen Zeitenrechnung. In Paris wird die Revolution der Technologie vorangetrieben.

Es war der 27. August 1960, Schauplatz das Stadio Olimpico del Nuoto, das olympische Schwimmstadion in Rom. Die 10.000 Zuschauer unter freiem Himmel sollten ein Finale über 100 Meter Freistil erleben, das in einem völlig verrückten Finish endete - und schließlich in einem Skandal. Es war ein Rennen, das eine olympische Revolution auslöste, die bis heute in Paris nachhallt.