Olympia: Katie Ledecky fordert weltweite Doping-Transparenz

Die siebenmalige Schwimm-Olympiasiegerin Katie Ledecky (USA) hat sich im Zuge der Kontroverse um mögliche Dopingfälle im chinesischen Schwimmen für weltweit einheitliche Tests und eine lückenlose Aufklärung der Thematik stark gemacht. "Ich hoffe auf gleichmäßige Tests überall auf der Welt. Jeder hat mitbekommen, was die Athleten denken: Sie wollen Transparenz. Sie wollen weitere Antworten auf die Fragen, die noch offen sind", sagte Ledecky auf einer Pressekonferenz vor Beginn der Sommerspiele in Paris.

Die Welt-Anti-Dopingagentur (WADA) war zuletzt wegen ihres Umgangs mit 23 positiv getesteten chinesischen Schwimmern schwer in die Kritik geraten. Bei den Athleten war 2021 das Herzmittel Trimetazidin im Blut nachgewiesen worden. Die WADA folgte inmitten der Corona-Pandemie einem Untersuchungsbericht aus China, laut dem es in einer Hotelküche zur Kontamination mit dem verbotenen Medikament gekommen war. Auf eigene Recherchen in China verzichtete die WADA.