Olympia 2024: Deutschlands Volleyballer besiegen Japan nach Krimi!

von SID 27.07.2024 • 11:24 Uhr Deutschlands Volleyballer setzen beim Auftakt-Match gegen Japan ein dickes Ausrufezeichen. Beim olympischen Turnier zeigen die DVV-Herren eine echte Energieleistung und ringen die Mitfavoriten aus Japan im Entscheidungssatz nieder.

Deutschlands Volleyballer haben eine glanzvolle Olympia-Rückkehr hingelegt. Bei der ersten Teilnahme seit London 2012 besiegte das enorm nervenstarke DVV-Team um Altstar Georg Grozer den Weltranglistenzweiten Japan nach einem Krimi am Samstagmorgen in Paris mit 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 30:28, 15:12) und erwischte dank einer ganz starken Vorstellung einen Turnierstart nach Maß.

„Es war eine super Teamleistung. Jeder hat Vollgas gegeben. Genau das brauchen wir“, sagte Grozer und betonte: „So können wir jeden schlagen. Jetzt sind wir aber erstmal glücklich, das erste Spiel gewonnen zu haben. Ich traue uns alles zu. Außenangreifer Tobias Brand ergänzte: „Es ist super. Perfekt. Wir haben mit Japan direkt einen sehr starken Gegner geschlagen. Besser kann es nicht laufen.“

Deutschland in Satz eins nervenstark: Japan kontert

Gegen Japan erlebten die knapp 10.000 Zuschauer in der stimmungsvollen Arena Süd 1 ein Kuriosum: Schon im ersten Satz musste die Partie kurzzeitig unterbrochen werden, weil sich auf Seiten der Japaner Teile des aufgeklebten Olympia-Logos vom Hallenboden gelöst hatten. Unter dem Netz wurde mit nur vier Olympischen Ringen weitergespielt, später waren es sogar nur noch zwei. Deutschland ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und gewann Durchgang eins.

Nach dem überzeugenden ersten Satz, kamen die favorisierten Japaner besser in die Partie, mussten aber dennoch alles in die Waagschale werfen. Beide Teams lieferten sich ein intensives und phasenweise hochklassiges Spiel, in dem Japan, angepeitscht vom lautstarken Anhang auf den Tribünen, leicht die Oberhand gewann. Folgerichtig geriet das deutsche Team mit 1:2 in Rückstand und stand auch in Satz vier schnell unter Druck.

Deutschland gewinnt irren Satz vier und nutzt Momentum im Tiebreak

Deutschland ließ sich mit dem Rücken zur Wand jedoch nicht unterkriegen, wehrte einen Matchball ab und hielt sich durch zwei erfolgreiche Challenges in der Partie. Nach einem unglaublichen Schlagabtausch erzwangen die deutschen Volleyballer nach dem fünften Satzball mit 30:28 den Entscheidungssatz.

Der leichte Underdog konnte das Momentum im Tiebreak nutzen und dominierte diesen von Beginn an. Obwohl gegen Ende nochmals kurz gezittert werden musste, hielt Deutschland den Druck Stand und schaffte nach einer tollen Leistung die Überraschung gegen den Mitfavoriten.

Volleyballer auf Kurs: Nächstes Match am Dienstag

Damit ist Deutschland zu Beginn des olympischen Turniers voll auf Kurs und glaubt an seine Chance. „Mein Ziel, und das von vielen in der Mannschaft, ist eine Medaille. Mit dieser Einstellung gehen wir die Spiele an“, hatte der 39-jährige Grozer, der schon in London dabei war, vor den Paris-Wettbewerben gesagt.