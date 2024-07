Handball - Männer: Deutschland gegen Ungarn live im TV, Stream und Ticker

Deutschlands Handballerinnen und Handballer gehen in die heiße Vorbereitungsphase für die Olympischen Spiele und SPORT1 zeigt vier Generalproben am Freitag und Sonntag live im Free-TV.

Hier können Sie Deutschland - Ungarn heute LIVE im TV und Stream verfolgen

Olympia: Gislason nach Sieg zuversichtlich

Deutschland: In Gruppenphase gegen Spanien, Kroatien und Schweden

Die deutschen Handball-Männer bereiten sich auf die Olympischen Spiele in Paris vor. In Stuttgart testet das Team von Bundestrainer Alfred Gislason nun gegen Ungarn und Japan. In Paris misst sich das deutsche Team dann mit Slowenien, Spanien, Kroatien, Schweden und Japan in der Gruppenphase.