Olympia 2024: Nadal vs. Djokovic - dann steigt das Duell der Tennis-Giganten

Am Montag kommen die Tennisfans in Roland Garros auf ihre Kosten. Zum einen gibt es das Gigantenduell zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic, zum anderen versucht Angelique Kerber, ihren Einzel-Abschied noch einmal nach hinten zu schieben.

Erst der zweite Auftritt von Angelique Kerber, dann das Duell der Tennislegenden: Der Montag in Roland Garros bietet schon am Mittag beste Olympia-Unterhaltung, womöglich bei Temperaturen jenseits der 30 Grad.

Kerber trifft bei ihrem Abschiedsturnier in der zweiten Runde ab 12 Uhr auf Court 14 auf Jaqueline Adina Cristian (Rumänien).

Duell der Giganten: Nadal gegen Djokovic

30:29 steht es in der Bilanz für Djokovic, und der Serbe geht gegen den am Oberschenkel angeschlagenen Spanier auch als Favorit in die Partie - obwohl die Bilanz der direkten Duelle auf den Sandplätzen von Paris mit 8:2 klar pro Nadal ausfällt.