Olympia: Judo-Drama! Katharina Menz scheitert im Auftaktkampf

Für die frühere Judo-Vizeweltmeisterin Katharina Menz ist der Traum von einer Olympia -Medaille früh geplatzt. Die 33-Jährige aus Backnang unterlag in Paris in ihrem Auftaktkampf der Klasse bis 48 kg der zweimaligen EM-Zweiten Catarina Costa aus Portugal knapp durch eine kleine Wertung (Waza-ari) und schied damit aus.

Erst bei einer Niederlage im Viertelfinale hätte Menz in der Hoffnungsrunde noch einmal antreten dürfen. In der leichtesten Männerklasse bis 60 kg war am Samstag kein deutscher Kämpfer am Start.