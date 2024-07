Olympia: Diese Topstars fehlen in Paris – Messi, Doncic & mehr!

Die einen nicht qualifiziert, die anderen (kurzfristig) erkrankt oder verletzt: Einige Topstars werden bei den Olympischen Spielen fehlen. SPORT1 nennt berühmte Athletinnen und Athleten, auf die Sportfans beim Mega-Ereignis an der Seine verzichten müssen.

Luka Doncic (Basketball)

LeBron James? Spielt. Steph Curry? Dabei. Und auch Dennis Schröder nimmt in Paris olympisches Gold ins Visier. Klar, dass auch Luca Doncic im Kampf um Olympiagold gerne mitgemischt hätte. Doch auf den slowenischen Superstar müssen Basketballfans in den kommenden Tagen und Wochen verzichten. Beim Qualifikationsturnier in Piräus scheiterten die Slowenen und ihr Dreh- und Angelpunkt vom NBA-Finalisten Dallas Mavericks kläglich. Kleiner Trost: Statt Doncic und seiner Slowenen spielen nun die Griechen um ihren NBA-Star Giannis Antetokounmpo um olympisches Edelmetall.